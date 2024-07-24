Более 30 прудов планируют очистить в округе Истра до конца года
В городском округе Истра продолжается очистка прудов. В общей сложности в этом году запланировано привести в порядок 32 пруда, сообщает пресс-служба администрации округа.
Это самый большой объем по сравнению с предыдущими годами. Работа по очистке водных объектов от растительности, мусора, поросли кустарника и деревьев будет проводиться в следующих территориальных отделах муниципалитета:
- Новопетровско-Ядроминское - 9;
- Дедовск - 6;
- Лучинское - 3;
- Букаревское - 4;
- Истра - 2;
- Ивановское - 2;
- Бужарово - 2;
- Кострово-Онуфриево - 2;
- Снегири - 2.
20 водоемов очистят силами МБУ «ДОДХИБИМР», еще 10 — с помощью подрядной организации. Общий срок исполнения работ на всех объектах — конец сентября.
В настоящий момент техника и специалисты работают на водном объекте в селе Новопетровское, который очищается в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «100 прудов и озер».
Второй пруд, который в этом году будет очищен по данной региональной программе, находится вблизи Гидропроекта в Дедовске.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.
Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.