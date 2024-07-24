Более 30 прудов планируют очистить в округе Истра до конца года

В городском округе Истра продолжается очистка прудов. В общей сложности в этом году запланировано привести в порядок 32 пруда, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это самый большой объем по сравнению с предыдущими годами. Работа по очистке водных объектов от растительности, мусора, поросли кустарника и деревьев будет проводиться в следующих территориальных отделах муниципалитета:

Новопетровско-Ядроминское - 9;

Дедовск - 6;

Лучинское - 3;

Букаревское - 4;

Истра - 2;

Ивановское - 2;

Бужарово - 2;

Кострово-Онуфриево - 2;

Снегири - 2.

20 водоемов очистят силами МБУ «ДОДХИБИМР», еще 10 — с помощью подрядной организации. Общий срок исполнения работ на всех объектах — конец сентября.

В настоящий момент техника и специалисты работают на водном объекте в селе Новопетровское, который очищается в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «100 прудов и озер».

Второй пруд, который в этом году будет очищен по данной региональной программе, находится вблизи Гидропроекта в Дедовске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.