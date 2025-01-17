Более 30 организаций представят свои вакансии на ярмарке в Люберцах 24 января

Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы 24 января состоится ярмарка трудоустройства, на ней свои вакансии представят более 30 организаций, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Кадровый центр Подмосковья при поддержке администрации округа Люберцы проводит ярмарку трудоустройства и учебных мест. Она состоится во Дворце спорта «Триумф» (Люберцы, ул. Смирновская, 4) 24 января с 15:00 до 18:00 часов. Жители Люберец смогут узнать о самых актуальных предложениях на рынке труда, познакомиться с программами обучения, которые предлагают подмосковные колледжи и вузы», — отметил Волков.

Он добавил, что предприятия, которые в настоящее время испытывают высокую потребность в сотрудниках, предлагают хорошие условия, это шанс найти себе достойную работу рядом с домом.

«Свои вакансии на ярмарке представят более 30 работодателей из Люберец и соседних городских округов. В том числе: АО «Мострансавто», ООО «Пехорский текстиль», АО «Мособлэнерго», АО «Дикси», АО «Ступинский химический завод», АО «НИИ приборов». На ярмарку стоит заглянуть и тем, кто уже трудоустроен, но не хочет тратить по несколько часов в день на дорогу», — уточнил глава Люберец.

Также в рамках мероприятия пройдет ярмарка учебных мест — свои информационные стенды представят колледжи и вузы. Старшеклассники смогут познакомиться с будущими работодателями, определиться, куда можно поступить, чтобы получить нужную специальность и договориться о целевом обучении.

Желающие смогут получить консультации от специалистов кадрового центра Подмосковья и узнать, какие услуги доступны. Например, как пройти бесплатное обучение, онлайн-тренинги, как получить выплату на открытие собственного дела, как построить карьерный трек и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.