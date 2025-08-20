Более 30 объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за неделю

С 11 по 15 августа комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 39 объектов, из которых 22 земельных участка в аренду, 4 земельных участка на продажу, 3 нежилых помещения в аренду, 7 нежилых помещений на продажу, 2 участка для недропользования и 1 объект культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, можно взять в аренду земельный участок для личного подсобного хозяйства, площадью 10 соток, расположенный в г. о. Коломна. Начальная цена — 30 000 руб./год.

В Павлово-Посадском городском округе продается земельный участок для ведения садоводства, площадью 18,47 соток, расположенный в городе Электрогорск. Начальная цена — 1 567 142,56 руб.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений: в г. о. Воскресенск выставлен на торги земельный участок в аренду под склады, в Волоколамском м. о. можно приобрести земельный участок в аренду под магазины и в г. о. Лобня на торгах земельный участок в аренду под общественное питание.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канал е Комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.