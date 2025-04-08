Более 30 номеров продемонстрировали на конкурсе патриотической песни в Красногорске

Участники конкурса патриотической песни «Любовью к Родине дыша», проводимого в городском округе Красногорск уже в 17-й раз, показали 32 номера. На суд жюри артисты, с душевной теплотой исполнившие во дворце культуры «Подмосковье» песни военных лет и композиции собственного сочинения, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Конкурс традиционно проводится с целью воспитания гражданственности и патриотизма, сохранения памяти о героическом прошлом и настоящем нашего народа, а также выявления и поощрения активных жителей.

«Конкурс патриотической песни как раз для тех, кто не обязательно занимается в наших творческих коллективах. Он дает возможность каждому попробовать себя в этом жанре. И, наверное, не случайно, что именно в Год защитника Отечества и 80-летия Победы у нас самое большое количество конкурсантов», — отметила начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации муниципалитета Галина Ковалева.

Артисты выступали в двух номинациях: «Эхо фронтовых дорог» (песни военных лет) и «Я люблю тебя, Россия» (композиции о большой и малой Родине).

«Патриотическая песня — это не просто достояние нашего народа. В них поется о том, что по-настоящему нам дорого: Родина, Победа, мирная жизнь. И цель нашего конкурса — раскрыть и поддержать молодые творческие таланты, а также привлечь их к работе по реализации молодежных программ и к участию в наших праздничных концертах», — рассказала заместитель начальника управления культуры, туризма и молодежной политики, начальник отдела молодежи администрации муниципалитета Дарья Краковская.

По итогу мероприятия все конкурсанты были премированы билетами на концерт в Государственный Кремлевский Дворец, а победителям вручили подарочные сертификаты от администрации городского округа Красногорск.

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