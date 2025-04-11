Более 30 незаконных торговых объектов демонтируют в Солнечногорске в этом году

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в городском округе Солнечногорск проводят масштабную работу по приведению в порядок нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты администрации округа регулярно выезжают на территорию и осуществляют мониторинг размещения объектов торговли. Проверяют правовые основания установки НТО, вид разрешённого использования земельного участка, соблюдение правил благоустройства, а также соответствие архитектурному облику.

При выявлении нарушений объекты подлежат демонтажу. Если собственник самостоятельно не устраняет нарушения, демонтаж производят силами администрации, с последующим взысканием затрат через суд.

«Каждый случай мы рассматриваем индивидуально, ведем диалог с предпринимателями, и чаще всего они идут навстречу и устраняют нарушения самостоятельно. Мы действуем строго в рамках закона и в интересах жителей округа», — подчеркнул первый заместитель главы округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

На сегодняшний день уже демонтировали 12 незаконно размещенных объектов — шесть на муниципальной земле и шесть на частной. До конца года планирует убрать свыше 30 подобных конструкций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.