Более 30 млрд рублей направят на поддержку участников СВО Подмосковья в 2026 г

В Московской области участникам специальной военной операции и членам их семей предоставляются более 30 региональных мер поддержки: бесплатная реабилитация инвалидов и обеспечение средствами реабилитации, содействие в трудоустройстве, бесплатное питание детей (школьников и студентов), отдых в детском лагере «Литвиново», компенсация ЖКУ и др. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В Подмосковье мы выстроили целостную систему поддержки, в которой военкоматы, социальные службы, администрации и Госфонд „Защитники Отечества“ работают как одна команда. Наша общая задача — сопровождать ветеранов и их семьи комплексно, на всех этапах, обеспечивая ту помощь, которая действительно нужна. Самыми востребованными мерами стали бесплатный детский отдых, реабилитация в передовых центрах региона, выплаты на школьную форму, а также новая мера взамен земельного участка», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Она добавила, что в следующем году в бюджете региона предусмотрено более 30 млрд рублей на программы поддержки участников специальной военной операции и их семей.

В ведомстве рассказали, что с 1 января этого года для участников специальной военной операции и для семей, погибших бойцов, в регионе стала доступна новая мера поддержки — выплата 500 тысяч рублей взамен земельного участка.

Поддержку получают участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами России за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, имеющим на день завершения своего участия в специальной военной операции место жительства в Московской области.

Поддержка также доступна семьям участников специальной военной операции, погибших вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.

В ведомстве дополнили, что с июля в регионе также ввели новую меру поддержки для участников СВО и их детей-инвалидов — ежегодную выплату 24 000 рублей. Эта мера предусмотрена для участников специальной военной операции, передвигающихся на кресле-коляске или с помощью протеза, а также полностью утративших зрение. Также выплату может оформить семья бойца, которая воспитывает ребенка-инвалида.

С 1 сентября 2025 запустили на региональном портале госуслуг комплексную услугу «Защитники Отечества». В нее входят 12 услуг: получение социальной карты, компенсация ЖКУ, компенсация услуг телефонной связи, социальное обслуживание, компенсация ОСАГО, выплата на такси, выплата за земельный участок. ежемесячная компенсационная выплата, выплата на приобретение ТСР, постановка на очередь в детский сад, запись в школу, кружки и секции.

Более подробную информацию о мерах поддержки и порядке их получения можно узнать в в социальном телеграмм-боте «Соцуслуги Подмосковья» по ссылке https://t.me/SocMObot или на региональном портале государственных и муниципальных услуг в разделе «Участникам СВО и их семьям» по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/svo

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.