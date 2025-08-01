Более 30 млн человек посещает столичную ВДНХ ежегодно

1 августа ВДНХ отмечает день рождения, выставке исполняется 86 лет. Ежегодно она принимает более 30 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На территории выставки находятся 42 отреставрированных памятника истории и культуры, работают интереснейшие музеи: «Авиация и космонавтика», «Атом», океанариум «Москвариум» и т. д.

Также популярностью пользуются площадки «Лента Мебиуса», «Воздушный трамвай», Музей героизма. А скоро планируется открыть чайный клуб, фабрику шоколада и «ВДНХ Экспо».

С момента открытия 1 августа 1939 года название выставки менялось несколько раз — ВСХВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. Сегодня это уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников.