Более 30 компаний Москвы стали лауреатами нацпремии «Лучший промышленный дизайн России»

В Москве подвели итоги Национальной премии «Лучший промышленный дизайн России». Из 68 проектов-победителей 31 был разработан промышленными компаниями столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что промышленный дизайн занимает сегодня одну из ключевых позиций в производственной цепочке компаний России и остается важным инструментом для устойчивого развития индустриального сектора.

«Совместно с министерством промышленности и торговли Российской Федерации мы третий год подряд проводим премию «Лучший промышленный дизайн России». В этом году получили 500 заявок из 63 регионов. Победителями стали 68 предприятий, 31 из них – московское», – рассказывал Ликсутов.

На конкурс были представлены работы в области дизайна готовых изделий и прототипов: транспортных средств, промышленного и медицинского оборудования, оформления производственных помещений и городской среды, а также упаковки для лекарств, одежды, продуктов питания и других категорий.

Любой пользователь мог принять участие в народном голосовании и поддержать понравившегося претендента.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в народном голосовании приняли участие более 60 тыс. человек. По его итогам награды в номинации «Народный выбор» вручили 25 проектам, из них 9 – из Москвы.

«Например, победители представили вычислительную рабочую станцию, дизайн упаковки сырной продукции и функциональных конфет, а также колье с желтыми сапфирами, спроектированное в программе 3D-моделирования», – пояснил Гарбузов.

Среди московских лауреатов по результатам экспертной оценки – производительный фрезерный обрабатывающий центр от «Бивер Тех», аппараты для вакуум-инстилляционной терапии ран от «Смирнов Дизайн», переносной физиотерапевтический аппарат компании «Ритейлаб», а также смарт-турникет для метро от ПК «Инфоматика».

МНТЦ МИЭТ завоевал первое место за дизайн аэрозольного принтера для безмасочной печати электронных устройств. Центр промдизайна «Лаб 20/50» разработал дизайн-концепт российской игровой консоли, а команда IТ-холдинга Т1 представила инициативный проект электрозарядной станции.

Кроме того, жюри отметило дизайн товаров народного потребления: крышки для пластиковых бутылок от «ПромТех», упаковку для консервированного мясного продукта «Кухни Мира», а компания «Восток-Сервис-Спецкомплект» создала линейку современной спецодежды для работников промышленной сферы.

В текущем году, приуроченном к 120-летию Минпромторга России, в рамках премии ведомство учредило специальную награду «Гран-при Минпромторга», которую вручили проекту юбилейного поезда «Иволга».

Все лауреаты получили право использовать специальный знак качества на своей продукции. Дополнительно они могут выбрать наставника из числа экспертов совета и выступить в роли спикеров на профильных мероприятиях в 2025–2026 годах.

Премия «Лучший промышленный дизайн России» была основана в 2023 году. Ее организатором выступает Министерство промышленности и торговли РФ. В 2024 году, согласно постановлению Правительства, премия получила национальный статус, что подчеркивает ее высокую значимость и признание в профессиональной среде.