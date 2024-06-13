Более 30 кг гуманитарного груза для жителей ЛНР собрали в школе Химок

В городском округе Химки в школе № 1 собрали более 30 килограммов гуманитарного груза. Его передали в местное отделение партии «Единая Россия» для дальнейшей отправки жителям ЛДНР и участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В составе посылки — канцелярия, учебная литература, продукты питания, вещи первой необходимости и медикаменты.

«В сборе принимали участие все — педагогический состав, школьники и их родители. Я безгранично благодарна каждому, кто внес свой вклад в одно большое и доброе дело!», — отметила директор школы № 1, муниципальный депутат Галина Болотова.

В Химках волонтеры, депутатский корпус, общественники и неравнодушные местные жители регулярно принимают участие в сборе гуманитарной помощи. Так, с начала проведения спецоперации совместными усилиями химчан было собрано более 300 тонн гумгруза.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова напомнила, что в Химках при поддержке главы Дмитрия Волошина работают девять точек сбора гуманитарной помощи. Одна из них расположена в Региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья». Прием осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00 на 9 Мая, д. 18Б.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.