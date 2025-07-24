Более 30 иммигрантов Ленинского округа обязали встать на воинский учет

В Ленинском городском округе состоялось очередное мероприятие по проверке соблюдения требований действующего законодательства натурализованными гражданами России. Рейд провели сотрудники военного комиссариата Домодедово и Ленинского округа совместно с полицией. В результате 32 человека были доставлены в военкомат для постановки на воинский учет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В ходе рейда было выявлено 32 иностранных гражданина, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Они были доставлены в военный комиссариат. В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 21.5 КоАП РФ с наложением административного наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Всем уклонистам вручены повестки для постановки на воинский учет по месту жительства», — говорится в сообщении со ссылкой на сотрудников управления МВД России по Ленинскому округу.

Уточняется, что рейдовые мероприятия прошли в одном из торговых комплексов города Видное и на строительном рынке в Апаринках. Параллельно сотрудники полиции проверили документы у иностранных граждан, прибывших из республик ближнего зарубежья, на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства Российской Федерации. Выявленные нарушители режима пребывания в РФ также привлечены к административной ответственности. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Сотрудники УМВД по Ленинскому округу напомнили, что в соответствии с Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации», новые граждане России, подлежащие постановке на воинский учет, обязаны в двухнедельный срок со дня приобретения российского гражданства явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет или в недельный срок подать заявление через портал госуслуг.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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