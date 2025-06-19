Более 30 фактов несанкционированного сброса мусора выявили в Красногорске с начала года

Фото и видеофиксация нарушений осуществляется через камеры «Безопасного региона». Информация также поступает через Муниципальный центр управления регионом, в отработку идут и обращения неравнодушных жителей.

Как показывает практика в городском округе Красногорск, нарушители привозят отходы на легковых автомобилях, «Газелях» и в прицепах. Видеокамеры фиксируют государственный номер транспортного средства, после чего его владельцу выписывается штраф по упрощенной процедуре. Штрафные санкции для граждан составляют от 10 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 80 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 30 до 120 тыс. рублей.

Сообщить о незаконном сбросе строительных и других отходов в городском округе можно в дежурную службу по телефонам: +7 495 563-00-82, +7 495 563-79-32.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.