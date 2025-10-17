Более 30 деревьев высадили у теннисного центра в Шаховской ко Дню отца

В преддверии важного праздника — Дня отца — в муниципальном округе Шаховская состоялось замечательное событие, объединившее усилия жителей, представителей власти и общественности. Неравнодушные граждане, Председатель Совета депутатов Александр Сергеевич Голованов, директор МАУ «Шаховской Дом Молодежи и Культуры» Ольга Леонидовна Коротова, сотрудники администрации и волонтеры высадили более 30 саженцев сосен и черемухи, создавая новую зеленую зону возле местного теннисного центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта акция по озеленению стала символичным подарком ко Дню отца, подчеркивающим важность семейных ценностей, заботы о будущем поколении и окружающей среде. Совместная работа всех участников продемонстрировала пример единства и желания делать родной край красивее и уютнее.

Под руководством опытных специалистов участники акции аккуратно высадили молодые деревья. В скором времени они превратятся в полноценные, крепкие насаждения, которые будут радовать глаз, очищать воздух и создавать приятную тень для отдыхающих. Выбор места неслучаен: новая зеленая аллея украсит территорию спортивного объекта и станет комфортным местом для прогулок жителей.

«Праздник День Отца в России обретает свои традиции, становится хорошим поводом для дружного семейного торжества. Он подчеркивает особую роль отца в семье и в жизни каждого человека. И сегодня наша семейная экологическая акция станет доброй традицией в улучшении родного края и в укреплении семейных ценностей», — отметил Александр Голованов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.