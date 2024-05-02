Более 30 бесплатных концертов организовали для старшего поколения в Люберцах

В городском округе Люберцы для жителей старшего поколения за последние 8 месяцев организовали более 30 бесплатных концертов с участием профессиональных артистов, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«В течение 8 месяцев, каждую неделю в Люберцах были концерты для наших пенсионеров. В ДС «Триумф» состоялся заключительный концерт для старшего поколения. В этот раз для присутствовавших песни исполнили Анири, Алексей Блинов и Наталья Волкова. Вся серия концертов была организована при поддержке партийного проекта «Старшее поколение». Во время мероприятия также были разыграны призы лотереи. Это была газонокосилка, кофемашина и машинка для стрижки», — сказал депутат муниципалитета фракции «Единая Россия» Владимир Сурков.

Он напомнил, что партийный проект «Старшее поколение» призван содействовать обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.