Более 3 тысяч человек спасло подмосковное МЧС в 2025 году

Начальник ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов сообщил, что за 2025 год сотрудники ведомства в Подмосковье спасли жизни более 3 тыс. человек.

«Основной из показателей текущего года заключается в том, что при всех видах аварийно-спасательных работ удалось спасти жизни более 3 тыс. человек. Проведенный сравнительный анализ оперативных данных показывает существенную положительную динамику на снижение количества погибших при пожарах и водных объектов», — сказал Павлов в ходе доклада во время 123-го заседания в Мособлдуме.

Он добавил, что количество людей, погибших при пожарах в 2025 году, снизилось на 18%, а погибших при происшествиях на воде на 20%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.

