Более 3 тыс школьников и педагогов Подмосковья поучаствовали в профориентации

В Подмосковье продолжается цикл мероприятий в рамках акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». Самый масштабный проект прошел на базе Одинцовского спортивно-зрелищного комплекса. Более 3 тысяч обучающихся и педагогов из Одинцово, Истры, Наро-Фоминска и Красногорска получили профориентационные консультации от ведущих учебных заведений и предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В мероприятии приняли участие такие учреждения, как Военный университет имени князя Александра Невского министерства обороны Российской Федерации, Филиал Голицынского пограничного института Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Государственный университет просвещения и другие.

Участники смогли попробовать себя в различных профессиях, посетить мастер-классы и узнать о правилах поступления в учебные заведения.

На мероприятии присутствовали почетные гости, в том числе депутат Московской областной думы Анатолий Никитин; почетный работник общего образования Российской Федерации, председатель совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова; руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Ольга Ермакова; актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая, юмористка, певица Наталия Медведева и другие представители общественности.

В ведомстве отметили, что данный проект был инициирован в Подмосковье в 2022 году и продемонстрировал свою эффективность в помощи выпускникам в профессиональном выборе. Акция позволяет молодым людям получить полное представление о потребностях рынка труда и существующих возможностях для дальнейшего обучения и карьерного роста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.