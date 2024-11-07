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Более 3 тыс рабочих мест создали в Подмосковье за 9 месяцев

В Московской области за 9 месяцев нынешнего года ввели в эксплуатацию около 158 тыс. кв. метров стационарных предприятий розничной торговли, оборудованных вместительными парковками и предоставляющих потребителям дополнительные услуги. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

За счет увеличения торговых площадей в регионе было создано более 3 тыс. торговых мест.

Среди муниципалитетов лидерами по вводу стали Богородский — 21,5 тыс. кв. метров с начала года, Долгопрудный — 16 тыс. кв. метров, Раменский — 13,7 тыс. кв. метров, Ступино — 13,2 тыс. кв. метров.

Например, в Богородском городском округе был открыт ТЦ «Рассвет», благодаря чему появилось более 90 рабочих мест, продуктовые супермаркеты и магазины промтоваров увеличили площадь на 1,5 тыс. кв. метров.

В Долгопрудном был введен в эксплуатацию ТЦ «Центральный», в Раменском — ТЦ «Атриум».

Открытие магазина «ОБИ» в Ступине создало 60 новых рабочих мест в округе, а магазина инструментов «Элби» — 10 рабочих мест.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.