Более 3 тыс предостережений выдали надзорные органы Подмосковья в августе

Служба координации контрольно-надзорной деятельности Главгосстройнадзора Московской области подвела итоги работы контрольных органов Подмосковья в августе. За месяц специалисты выдали более 3 тыс предостережений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Надзорными органами региона проведено 343 проверки — на 77 меньше, чем за аналогичный период 2023 года и на (420 за аналогичный период 2023). При этом в августе проведено 6 проверок по сработанным индикаторам риска, 4 из которых завершились выявленными нарушениями.

Топ-3 вида контроля по проверкам:

строительный надзор (Главгосстройнадзор) — 262;

лицензионный контроль МКД (Минчистоты) — 63;

жилищный надзор (Минчистоты) — 9.

В то же время, в августе контрольно-надзорные органы Подмосковья провели 3 560 профилактических мероприятий: выдано 3 095 предостережений и проведено 465 профилактических визитов. Таким образом, на территории Подмосковья сохраняется тенденция значительного преобладания профилактических мероприятий над проверками — в 10,3 раза.

При этом наибольшее число профилактических мероприятий касается перевозки такси (проводит министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области) — 1 826, на втором месте по количеству профилактический мероприятий — министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору — 808, на третьем — министерство образования Московской области — 149 профилактических мероприятий.

Проведенный профилактический визит и компетентность инспектора его проводившего, можно узнать на портале Госуслуг. Оценка профвизита состоит из 3 простых действий, которые займут не больше двух минут. Пройдя опрос, вы поможете усовершенствовать работу контрольных органов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.