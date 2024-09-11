Более 3 тыс пенсионеров Дмитровского округа получат увеличенную доплату к пенсии

Более 3,2 тыс. пенсионеров Дмитровского округа получат увеличенную доплату к пенсии. По решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева доплата к пенсии для жителей старше 65 лет будет увеличена до 20 тыс. рублей. Данное повышение было одобрено депутатами Мособлдумы 5 сентября, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, в Подмосковье более 33 тыс. пенсионеров уже входят в эту категорию. По ее словам, это значительное решение направлено на улучшение качества жизни пожилых граждан.

Важно отметить, что ежемесячные доплаты до 20 тысяч рублей предусмотрены для неработающих пенсионеров старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье более 10 лет. Условие: пенсионер должен проживать один или в семье с неработающими пенсионерами.

«В Дмитровском городском округе в настоящее время ежемесячную компенсацию гражданам старше 65 лет получают 3 217 человек. Перерасчет выплат будет произведен с июля этого года автоматически», — пояснила начальник окружного управления социального развития № 23 Наталья Кондратьева.

Доплата назначается автоматически для одиноко проживающих пенсионеров, а тем, кто живет в семье, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/21674.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122, далее 6, в чат-боте «Соцуслуги Подмосковья» или в чатах вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Дмитров».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.