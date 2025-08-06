Более 3 тыс детей Подмосковья отдохнули по путевкам в приморских лагерях

Ежегодно в Московской области проводится летняя оздоровительная кампания для детей в лагерях региона и на Черноморском побережье. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Этим летом в лагерях на Черном море отдохнули более 3 тыс. ребят из нашего региона по бесплатным путевкам. Мы видим, как дети возвращаются с улыбками на лицах и полными впечатлений. Это не просто отдых, это возможность для них стать более самостоятельными. В начале недели еще тысяча детей отправились на заключительную четвертую смену», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Летние лагеря предлагают разнообразные программы, которые включают спортивные соревнования, творческие мастер-классы, экскурсии и занятия на свежем воздухе. Дети имеют возможность не только весело проводить время, но и развивать свои таланты, а также заводить новые знакомства.

Ежегодно летняя оздоровительная кампания по бесплатным путевкам охватывает детей из различных категорий: сирот, детей из семей с низкими доходами, а также тех, чьи родители являются участниками специальной военной операции.

В каждом лагере особое внимание всегда уделяется безопасности детей во время отдыха. Кроме того, в лагерях работают квалифицированные педагоги, вожатые и медицинский персонал, что обеспечивает комфортные условия для отдыхающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.