Более 3 тыс человек посетили Черноголовский пруд Богородского округа с начала лета

С начала нынешнего купального сезона тысячи горожан и гостей уже успели посетить и насладиться освежающей прохладой водоемов Богородского округа. Наибольшей популярностью пользуются Каменский пруд в Электроуглях, Купавинский пруд и озеро Бисерово в Купавне, Луковое озеро в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По информации Центра ГО и антикризисного управления Богородского округа, в будни, при соответствующих погодных условиях, на том же Каменском пруду отдыхают порядка 60 человек. В выходные это число возрастает, и здесь бывает свыше 300 человек.

Неизменной популярностью пользуется одна из зеленых и живописных локаций Ногинска — Черноголовский пруд. Данный водоем всегда имеет большой спрос у отдыхающих в летний сезон.

Здесь есть благоустроенный пляж со свежим песком, приятного золотистого оттенка, который завезли в июне этого года (200 кубов).

Помимо этого, на пляже оборудован туалет и душ. Установлена контейнерная площадка с бункерами и урны, которые регулярно вычищаются. Установлена велопарковка.

Черноголовский пруд окружен смешанным и сосновым лесом, поэтому здесь можно не только купаться, но и просто гулять, устраивать пикники на берегу.

Роспотребнадзор провел мониторинг и установил, что качество воды в Черноголовском и Каменском прудах соответствует санитарным требованиям. Купаться там можно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.