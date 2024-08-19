Более 3 т продуктов и лекарств собрали в Химках для жителей Курской области

Из городского округа Химки в Курскую область отправили гуманитарный груз, в составе которого медикаменты, продукты питания, одежда, средства гигиены. Всего — более 1,5 тонны самых необходимых вещей. В сборе приняли участие жители, волонтеры, общественники, депутаты, предприниматели. Еще 1,5 т гуманитарного груза химчане передали накануне в распределительный центр. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Городской округ Химки в числе первых присоединился к сбору гуманитарных грузов для жителей Курской области. Общими усилиями нам удалось собрать более 3 т самых необходимых вещей», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В округе работает 9 пунктов сбора гуманитарной помощи — в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья», в местном отделении партии «Единая Россия» и в территориальных управлениях микрорайонов.

Активное участие в сборе грузов принимают депутаты, активисты партии «Единая Россия», волонтеры, жители и общественники.

«В Химках 19 августа пройдет единый день сбора гуманитарной помощи. Начиная с 12 часов все желающие смогут принести необходимые вещи, канцелярские товары для детей в региональный ресурсный центр на улице 9 Мая, 18 Б», — отметил председатель совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Всего за время проведения специальной военной операции из Химок для бойцов и жителей Донбасса уже отправили более 300 тонн гуманитарных грузов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.