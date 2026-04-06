Более 3 600 школьников и студентов Подмосковья отметили День геолога

В Подмосковье более 3 600 обучающихся приняли участие в мероприятиях ко Дню геолога, который ежегодно отмечается в первое воскресенье апреля. В колледжах и школах прошли профориентационные встречи, выставки и тематические проекты, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В преддверии праздника советники директоров по воспитанию совместно со студентами профильных учреждений СПО организовали профориентационные мероприятия, посвященные возможностям и перспективам геологической отрасли. Студенты и активисты медиаклубов записали подкасты «Нескучная геология», в которых рассказали о выборе профессии, развеяли распространенные мифы и поделились информацией о карьерных возможностях.

В колледжах, техникумах и училищах также открылись фотовыставки «Жизнь геолога». На них представили снимки с экспедиций и полевых выездов, фотографии учебных материалов и исторические кадры.

Для школьников провели профориентационные занятия «Ящик геолога». Будущие специалисты познакомили ребят со снаряжением и основными задачами геологов и ответили на их вопросы.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.