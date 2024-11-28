Более 2,8 млн вызовов обработали операторы системы-112 Подмосковья осенью

В осенний период операторы системы-112 Московской области приняли и обработали почти 2 810 976 вызовов. Наибольшее количество обращений касалось скорой медицинской помощи — 856 256 (67,3%), за ними следовали вызовы в полицию и ГИБДД — 303 650 (23,9%). Остальные обращения были распределены между пожарной охраной — 41 743 (3,3%), и другими службами — 813 (5,55%), сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Кроме телефонных звонков (около 2,8 млн.), было принято 53 тыс. бессимочных вызовов и 4 тыс. обращений через мобильное приложение «112 МО». Операторы-психологи оказали помощь 537 раз, а лингвисты — порядка 362 раз.

Осень — популярное время для походов в лес и сбора грибов, но заблудиться в лесу довольно легко, особенно с уменьшением светового дня.

Так, например, поздним вечером, в конце октября в 112 поступил звонок от пожилой женщины. Ее голос дрожал от холода и страха. Она сообщила, что они с мужем отправились за грибами еще днем, но заблудились, ориентируясь по незнакомой местности. Оператор системы-112 профессионально собрал необходимую информацию, успокоил женщину и передал данные в службу спасения. Благодаря точному описанию местоположения, полученному с помощью геолокации телефона, спасательная группа оперативно выехала к месту происшествия, где и обнаружили пожилую пару, и оказали необходимую первую помощь.

Этот случай ярко демонстрирует эффективность и важность системы-112 в экстремальных ситуациях. Своевременное обращение за помощью и профессионализм операторов и спасательных служб предотвратили возможную трагедию. система-112 призывает жителей Московской области: в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, немедленно звоните по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.