Более 270 тыс камер используется в системе видеонаблюдения Москвы

В столичной системе видеонаблюдения «Безопасный город» используется более 270 тыс. видеокамер, которые установлены в жилых домах и местах массового скопления граждан. Об этом сообщил начальник оперативного управления ГУ МВД России по городу Москве Дмитрий Кузнечихин.

«Сегодня в городскую систему видеонаблюдения интегрировано более 270 тыс. камер. Среди них камеры, расположенные на подъездах, также дворовые камеры и камеры городской инфраструктуры в местах массового скопления людей», — сказал журналистам Кузнечихин.

Он объяснил, что камеры установлены на каждом подъезде жилого дома. Они работают круглосуточно, в том числе и в ночное время благодаря инфракрасной подсветке. При этом камеры пишут видео в хорошем качестве: с высоты 11-этажного дома на изображении можно отчетливо рассмотреть автомобильный номер.

В случае происшествия жители могут обратиться в систему видео архива. Кадры с подъездных камер хранятся в течение 5 дней. Обращаться следует по номеру телефона: +7 (495) 587-00-02. С полученным номером заявки затем нужно обратиться в правоохранительные органы по месту происшествия.