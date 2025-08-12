Более 2,7 тыс заявлений на лицензию на продажу алкоголя подали на портале Подмосковья

С начала года электронной услугой по оформлению лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на региональном портале воспользовались более 2,7 тысячи раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Воспользоваться услугой могут только юридические лица. Чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА юрлица, после этого внести сведения о заявителе и об организации, а затем приложить документы.

В рамках госуслуги также можно подать заявление на переоформление по причине изменения данных, указанных в лицензии, а также на продление, прекращение или возобновление действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Кроме того, юридические лица, которые ранее воспользовались услугой по оформлению лицензий на продажу алкоголя, могут обжаловать решение ведомства онлайн, если не согласны с ним.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Услуга платная, госпошлина за 1 год действия лицензии составляет 65 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.