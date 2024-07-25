Более 27 тыс предметов антиквариата продано на винтажном маркете в Москве

За 2 месяца работы винтажного маркета на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу» было продано более 27 тыс. предметов антиквариата, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Винтажный маркет работает до 8 сентября. Гости мероприятия смогут прослушать старые пластинки, рассмотреть пожелтевшие открытки, а также приобрести различные предметы старины.

Так, одной из самых интересных проданных вещей стала чашка производства 1920 года, выполненная в стиле конструктивизма. Как отметила коллекционер Марина Горобец-Легостаева, фарфора того периода осталось очень мало, а потому расстаться с ним очень тяжело. Еще одним предметом, с которым ей было сложно прощаться, стала дореволюционная рюмка-муха, возникшая при Петре Первом.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Другой участнице винтажного маркета Евгении Высоцкой пришлось расстаться с уникальном тазом для варки варенья XIX века, который приобрела московская хозяйка.

Людмила Ненашева коллекционирует драгоценности, относящиеся к золотому веку Голливуда. В числе проданных ею на винтажном маркете вещиц — брошь фирмы «Трифари», которая была на рекламных плакатах компании в 1950 — 60-х годах.

Но еще большую цену имеют отечественные винтажные украшения. Например, спросом пользуется продукция приволжской фабрики «Красная Пресня». На винтажном маркете была продана редкая брошь в виде металлической мухи. Большинство ранних украшений этого производителя содержит вставки из художественного стекла. В этом вопросе «Красная Пресня» достигла высот: стекло было как с матовым, так и с прозрачным граненым.