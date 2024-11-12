2,7 тыс нарушений правил пожарной безопасности зафиксировали в лесах Подмосковья в 2024 году

В 2024 году лесной охраной в Подмосковье было проведено более 62 тыс. мероприятий по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства, в том числе правил пожарной безопасности в лесах. Во время патрулирований было выявлено 2 785 нарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 8.32 КоАП. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Больше всего нарушений правил пожарной безопасности выявлено в Волоколамском — 576, Бородинском — 233, Егорьевском — 201, Истринском — 184 и Подольском — 182 — лесничествах.

Чаще всего нарушения пожарной безопасности, выявленные лесной охраной, связаны с разведением открытого огня в неположенных местах и во время режима ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, на период действия которого введены дополнительные требования пожарной безопасности, а также с несоблюдением правил владельцами земельных участков, граничащих с лесом.

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена:

административная — для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей;

уголовная — лишение свободы на срок до 10 лет .

Кроме того, ст. 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение ущерба, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.