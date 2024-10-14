Более 2,7 млн человек воспользовались цифровым сервисом «Библиотеки Подмосковья»

Жители Московской области могут забронировать книгу онлайн на портале «Библиотеки Подмосковья». Так, с начала 2024 года данным сервисом воспользовались более 2,7 млн человек, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы забронировать книгу онлайн, нужно авторизоваться на портале, выбрать необходимое издание, дождаться подтверждения заявки, а потом просто забрать ее из библиотеки. Получить книгу можно по социальной карте или «Стрелке». Карты потребуется привязать к личному профилю.

На портале также можно онлайн оформить единый электронный читательский билет, который действует в более 900 библиотеках Подмосковья.

Самые востребованные категории книг: детская, историческая и научно-популярная литература, фантастика и детективы.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.