В Люберцах более 260 единиц техники начали убирать снег с дорог и дворов

В городском округе Люберцы 263 единицы спецтехники и 905 рабочих приступили к расчистке дорог и дворов от снега из-за обильных осадков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В связи с прогнозируемыми обильными снегопадами в Люберцах коммунальные и дорожные службы переведены на усиленный режим работы. С вечера понедельника в расчистке дорог и дворов задействованы 263 единицы спецтехники, 905 рабочих и 80 средств малой механизации.

Глава округа Владимир Волков сообщил, что в первую очередь убираются дороги общего пользования, подъезды к социальным объектам и остановки общественного транспорта. Во дворах приоритет отдается расчистке входных групп подъездов и лестниц, затем прокладываются пути к остановкам, магазинам и социальным объектам, а также внутриквартальные проезды для обеспечения проезда личного и экстренного транспорта.

Управляющие компании приступят к уборке парковочных пространств, детских и спортивных площадок в последнюю очередь. О внештатных ситуациях жители могут сообщить в ЕДДС по телефонам 112 или 8 (495) 503-30-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.