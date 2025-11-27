Более 260 долголетов Подмосковья собрались в Королеве на фестивале «О’Дефиле»

В четверг в Центральном Дворце культуры им. М. И. Калинина в Королеве прошел областной фестиваль «О’Дефиле», приуроченный к празднованию Дня матери. Более 260 человек губернаторского проекта «Активное долголетие» из различных городов Подмосковья, включая Мытищи, Люберцы, Щелково, Солнечногорск, Ивантеевку и Клин, стали участниками яркого мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Фестиваль включал в себя модные показы, танцевальные и вокальные выступления участников клуба «Активное долголетие». Важной частью программы стали мастер-классы, направленные на поддержку красоты и элегантности. Участники могли попробовать свои силы в создании уникальных аксессуаров, таких как брошь в стиле Коко Шанель и браслет «Цвет настроения».

Кроме того, гости мероприятия смогли насладиться выступлением ансамбля народной музыки «Сувенир» и посетить выставку творческих работ Натальи Бочаровой и Галины Погуляевой, в которой были представлены работы, раскрывающие уклад жизни родного края.

Завершением праздника стало вручение памятных статуэток-символов фестиваля всем участницам.

Стать частью клуба «Активное долголетие» могут жители Королева: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Подробную информацию можно найти на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.