Более 2,6 тыс заявок поступило на форум «Сильные идеи» из регионов ДФО

Свыше 2,6 тыс. заявок поступило на форум «Сильные идеи для нового времени» из регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) РФ. Об этом сообщает пресс-служба форума в Telegram-канале .

Форум организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Его цель — организовать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны.

«Более 2600 идей на форум от регионов ДФО свидетельствует о высоком интересе и активности регионов Дальнего Востока. На конкурс брендов #ЗнайНаших поступило более 1300 заявок! Креативная экономика становится важной частью нашей жизни», — заявила руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова на втором форуме креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике».

Согласно данным Росстата, креативные индустрии уже сегодня составляют 4,1% ВВП России, и к 2030 году планируется достичь 6%. Сегодня АСИ активно работает над достижением амбициозной цели, объединяя экспертов, продюсеров и профессионалов из разных областей.

Подать заявку на участие в форуме можно до 1 июня на платформе идея.росконгресс.рф. Самые сильные идеи, отправленные на форум, представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Москве. Всего эксперты отберут топ-100 проектов.