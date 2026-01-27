Более 255 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в Дне памяти жертв Холокоста

В День памяти жертв Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения Красной Армией лагеря Аушвиц-Биркенау, в школах и колледжах Подмосковья прошли тематические мероприятия. Советники директоров по воспитанию вместе с обучающимися организовали выставки-инсталляции «Стена памяти», где были представлены фотографии, документы, цитаты и истории узников концлагерей.

Также состоялись вечера памяти «Эхо слов», на которых участники читали и обсуждали отрывки из дневников детей и подростков, переживших трагедию Холокоста. В рамках проекта «Книга имен» школьники и студенты изучили интервью и биографии выживших, собрав их истории в специальный альбом.

Для младших школьников прошла акция «Дерево доброты», где дети обсуждали, как можно сделать мир добрее. Все мероприятия были направлены на сохранение памяти о жертвах Холокоста и воспитание толерантности у подрастающего поколения.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.