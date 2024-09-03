Более 25,5 млн человек посетили парки Подмосковья в течение лета

«Летом в парках Подмосковья отдохнули более 25,5 млн жителей и гостей региона. Это на 1,7 млн больше, чем за такой же период прошлого года. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За июнь подмосковные парки посетило более 8,5 млн человек. В июле там побывали свыше 7,9 млн посетителей, а в августе в парках и лесопарках Московской области отдохнули более 9 млн жителей и гостей региона.

Самым посещаемым парком Подмосковья является парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. За лето там побывало свыше 1,6 млн человек. На территории расположены детские площадки, спортивные зоны и скейт-парк. Кроме того, в парке обустроена набережная. Для активного времяпрепровождения есть прокаты спортивного инвентаря.

Вторым по посещаемости стал парк имени Льва Толстого в городском округе Химки. В летний сезон его посетили более 690 тыс. человек. Он расположен на берегу канала им. Москвы. В парке находятся детские и спортивные площадки, рестораны и концертные площадки. При желании можно посетить смотровую площадку. Более того, в парке обустроена площадка для выгула собак.

Третьим по востребованности стал Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино. Его в летние месяцы посетили почти 615 тыс. жителей и гостей города. В парке расположена оборудованная прогулочная зона, детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейт-парк, баскетбольную и спортивную площадки, шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами.

Следующим по посещаемости стал Центральный парк в округе Долгопрудный. В парке отдохнули более 607 тыс. человек. И традиционно большим вниманием пользуются парки городского округа Мытищи. Парк Мира за летний сезон посетили свыше 540 тыс. человек.

На сегодняшний день в парках функционируют 379 точек нестационарных торговых объектов. Из них 227 павильонов (в том числе 57 с летними верандами) и 152 мобильных торговых объекта (41 фудтрак, 111 тележек). Кроме того, на территории парков размещено 615 аттракционов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.