Более 2500 человек приняли участие в зимнем фестивале «Новогодние традиции» в Люберцах

Традиционный зимний фестиваль «Новогодние традиции» в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» завершился в городском округе Люберцы. Праздничные программы во дворах охватили более 2500 жителей муниципалитета, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятия стартовали 2-го и завершились 9-го января. В рамках фестиваля творческие бригады с Дедом Морозом и Снегурочкой провели интерактивные программы для маленьких люберчан в 23 дворах округа. Мероприятия состоялись в Люберцах, Дзержинском, Томилино, Октябрьском, Марусино, Красково, Верхнем Мячково и др.

«В этом году наш третий ежегодный фестиваль „Новогодние традиции“ охватил более 2500 жителей. Приятно, что добрую инициативу продолжают поддерживать управляющие компании», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Также для жителей и гостей округа доступны семь катков: три с искусственным льдом — в Наташинском парке и на ул. Звуковая Люберец и на стадионе «Орбита» в Дзержинском, и четыре с натуральным на стадионах «Труд», «Урожай», «Балятино» и «Электрон». График работы катков — в выходные дни с 11:00 до 22:00, в будние дни — с 16:30 до 21:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.