Более 2500 человек приняли участие в крещенских купаниях в Дубне

В Дубне крещенские купания прошли на двух специально подготовленных площадках: у Храма Похвалы Пресвятой Богородицы и в парке семейного отдыха. Более 2500 человек пришли к этим местам — кто-то окунулся в воду, кто-то умывался, другие поддерживали близких. Воду в купели на берегу реки в Ратмино освятил благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа Павел Мурзич.

Погодные условия способствовали мероприятию: в крещенский сочельник ветер стих, потеплело, что создало комфортную атмосферу для купаний. После службы в храме дубненцы переодевались в теплых раздевалках и погружались в воду. В этом году, из-за недостаточно крепкого льда, деревянные купели установили на берегу.

К участникам присоединился глава Дубны Максим Тихомиров, для которого крещенские купания стали ежегодной традицией. Он пожелал жителям города здоровья, добра и благополучия.

Организаторы уделили особое внимание комфорту: по просьбам горожан возобновили раздачу горячей гречки с мясом из полевой кухни, предлагали душистый чай, а рядом с купелью в парке установили баню для желающих согреться. На площадках дежурили медики и спасатели. Мероприятие прошло благополучно, и дубненцы отметили Крещение Господне совместной молитвой и погружением в иордань.

