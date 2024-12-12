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Более 250 нарушений лесного законодательства выявили в Волоколамске в 2024 году

За год на территории Волоколамского лесничества выявлен 251 случай самовольного занятия и использования территории лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Самовольный захват земли — это ее присвоение и использование лицом, которое не имеет на участок законных прав, по собственной инициативе и для достижения личных целей. Данное противоправное деяние влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей;

на должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Сотрудниками лесничеств в ходе патрулирований ведется работа по выявлению нарушений лесного законодательства. За год составлено 74 протокола об административных правонарушениях в отношении граждан, самовольно занявших лесные участки.

«Самовольное занятие лесных участков является нарушением статьи 7.9 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Помимо штрафа, согласно статье 100 Лесного кодекса РФ, предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства», — рассказала ведущий инженер организации лесной охраны Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» Виктория Катковская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.