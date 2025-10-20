Более 250 кубометров мусора убрали с улиц Королева во время осеннего субботника

Городской субботник провели коммунальные службы Королева в преддверии зимы. С центральных городских улиц, из парков и скверов убрали опавшую листву и мусор, ликвидировали расклеенные рекламные объявления и граффити на фасадах домов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В уборке приняли участие более 100 человек и 17 единиц специальной уборочной техники. Особое внимание уделили 15-ти центральным и самым оживленным улицам наукограда — Пионерской, Исаева, Калинина, Циолковского, Терешковой, проспектам Королева и Космонавтов.

За день коммунальщики вывезли более 200 кубометров опавшей листвы, свыше 50 кубометров мусора и порубочных остатков, удалили около 20 граффити, а также покрасили ограждения, вымыли малые архитектурные формы. На улице Богомолова по просьбам жителей дополнительно провели опиловку и обрезку деревьев.

Такие субботники городские коммунальные предприятия проводят на своих территориях постоянно, в преддверии холодов наведению порядка уделяют особое внимание, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу автомобилистам и пешеходам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.