Более 250 детей провели зимние каникулы в подмосковном лагере «Литвиново»

С 15 по 22 февраля в подмосковном оздоровительном центре «Литвиново» прошла вторая зимняя смена для школьников региона. Традиционно в лагере детей ждали увлекательные мастер-классы — рисование, лепка из пластилина поделок и деталей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Наш лагерь «Литвиново» работает круглогодично и открывает свои двери для школьников региона каждые каникулы. Во вторую зимнюю смену в лагере отдохнули 250 ребят из семей с низкими доходами. С первого же дня дети отправились на экскурсию по лагерю и проходили квест по территории», — рассказали в ведомстве.

Как и всегда, ни одна смена в лагере не проходит без спортивных занятий, конкурса отрядов и творческий состязаний.

Самым ярким событием этой смены стал танцевальный конкурс стартин «Танцы народов России», где каждый отряд отличился своей уникальной интерпретацией народных танцев.

Подать заявление на бесплатную путевку в лагерь можно на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что правительство Подмосковья стремится сделать так, чтобы отдых и детей в лагерях или с родителями, и взрослых был здесь комфортным.