Более 250 человек посетили семинар по финансовой грамотности в Подмосковье

В областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского прошел крупнейший семинар для председателей членских организаций, главных бухгалтеров и представителей контрольно-ревизионной комиссии Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Участники охватили множество тем, начиная от ведения бухгалтерского учета и заканчивая актуальными финансовыми вопросами, касающимися профсоюзных организаций. Обсудили изменения в налоговом законодательстве на 2024–2025 гг. и формирование устойчивой финансовой политики в Профсоюзе.

«Лекцию вела настоящий профессионал, кандидат экономических наук, доцент института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Ольга Шаркаева. Для наших членов Профсоюза — это уникальная возможность совершенствовать свои знания, узнать нововведения по налоговому кодексу, аудиту, укрепить финансовую базу своей организации и изучить принципы рационального расходования средств на культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия. Мы объединили разные уровни знаний и интересов и повысили профессиональные компетенции наших коллег в части финансовой грамотности», — рассказала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

В основу семинара легли около 30 вопросов, интересующих профсоюзные организации. Часть из них касалась подготовки участников в отчетно-выборному периоду, который будет проходить в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.