Более 25 тысяч выпускников сдали ЕГЭ в Подмосковье

Экзамены по обществознанию и физике прошли 11 июня в Подмосковье в рамках основного периода ЕГЭ. В итоговой аттестации приняли участие свыше 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 24 июня, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

ЕГЭ по обществознанию сдавали более 17 тысяч школьников региона. Работа состояла из 25 заданий с кратким и развернутым ответом, на выполнение отводилось 210 минут.

Физику написали 8 тысяч выпускников. Экзамен включал 26 заданий из двух частей, продолжительность составила 235 минут. Все необходимые справочные материалы, включая таблицы плотности и физические константы, участникам выдавали вместе с контрольно-измерительными материалами.

Для проведения экзаменов в Московской области организовали 226 пунктов. За процедурой следили более 500 общественных наблюдателей, еще свыше 500 онлайн-наблюдателей работали в ситуационных центрах видеонаблюдения.

Резервные дни назначены на 22 июня по физике и 23 июня по обществознанию. Следующий экзамен основного периода пройдет 15 июня — выпускники будут сдавать биологию, географию и иностранные языки.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.