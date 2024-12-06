Более 2,5 тыс жителей Подмосковья присоединились к акции «Коробка храбрости»

12 ноября сторонниками «Единой России» была запущена акция «Коробка храбрости», где единороссы совместно со сторонниками партии и жителями собирали игрушки, канцтовары, развивающие игры и передавали в лечебные учреждения для детей, проходящих сложное лечение. По словам врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева, «Коробка храбрости» — большой по значимости проект, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева, «Коробка храбрости» — большой по значимости проект.

«То, что каждый год количество участников нашей акции растет, делает ее по-настоящему народной. Нам это дает дополнительный стимул увеличивать количество площадок для проведения „Коробки храбрости“, вовлекать в нее еще больше людей», — подчеркнул он.

В этом году количество точек сбора игрушек для ребят, проходящих лечение в больницах и хосписах, превысило 2,8 тысячи.

«Каждая игрушка из „Коробки храбрости“ не просто радует ребенка, помогает перенести сложное, зачастую, болезненное лечение, но служит маленьким символом силы и надежды», — отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

В Московской области благотворительная акция проходит уже в 12-й раз совместно с региональным партийным проектом «Добрая комната».

По словам председателя регионального Совета сторонников «Единой России» Елены Андреевой, в этом году удалось собрать общими усилиями более 10 тысяч детских товаров.

«Каждый год акция становится все более популярной среди жителей. На этот раз мы собрали более 10 000 игрушек, творческих наборов, книжек и канцтоваров. „Коробки храбрости“ в разных муниципалитетах наполняли более 2500 неравнодушных жителей, сторонников, партийцев и депутатов разных уровней. Коробки были установлены в 90 точках региона. Это отличный результат! Уверена, что наши малыши порадовались подаркам, и так им гораздо проще перенести все неприятные процедуры», — отметила Елена Андреева.

Депутат Мособлдумы, первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын подчеркнул, что в акции «Коробка храбрости» участвуют все исполнительные комитеты партии, тем самым оказывая поддержку детям, находящимся в стенах медицинских учреждений.

«Мы благодарим всех, кто откликнулся на нашу инициативу и принял участие в акции. Каждая коробка — это не просто подарок, это знак внимания и заботы о детях, которые нуждаются в сочувствии в самые непростые моменты своей жизни», — сказал Перепелицын.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Акция проходила во всех муниципалитетах Подмосковья. Так, в Дмитровском округе депутат Московской областной Думы Марина Шевченко передала юным пациентам Дмитровской больницы игрушки, наборы для творчества, конструкторы, пазлы, книжки и раскраски, фломастеры и карандаши.

«Создание атмосферы заботы и тепла для детей, которые борются с болезнью, имеет огромное значение. Каждая игрушка, каждый развивающий набор — это не просто приятный сюрприз, а способ поддержать их моральный дух и отвлечь от тяжелых моментов лечения», — подчеркнула Марина Шевченко.

А в Чехове секретарь местного отделения партии Михаил Собакин передали в Добрую комнату Чеховской областной больницы собранные игрушки.

«У нас в округе работают три „Добрые комнаты“. Первая открылась в 2019 году в соматическом отделении Чеховской областной больницы на Гагарина, 37 для детей, находящихся на стационарном лечении, в марте 2023 года к ней добавилась еще одна, а в декабре 2021 года „Добрая комната“ появилась в детской поликлинике на улице Пионерская. Уверен, что наши „Коробки храбрости“ доставят немало радости юным пациентам, а положительные эмоции помогут быстрее поправиться, чтобы вновь быть здоровыми и крепкими», — рассказал Михаил Собакин.

Реутовские единороссы передали «Коробки храбрости» для «Добрых комнат» в детские поликлиники № 1 и № 2.

«Долгое лечение в больнице и болезненные процедуры — тяжелое испытание даже для взрослых, а для детей это настоящий подвиг. Чтобы поддержать юных пациентов, сторонники „Единой России“ уже несколько лет проводят акцию „Коробка храбрости“, даря ребятам подарки», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Коконин.

«Коробка храбрости» — это проект, инициированный сторонниками партии «Единая Россия». Сторонники устанавливают в торговых центрах и партнерских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки «Единой России».

В 2023 году в ходе акции было собрано порядка 7000 игрушек и других предметов для детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.