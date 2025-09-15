Более 2,5 тыс заявок поступило на портал Подмосковья на выплаты для средств реабилитации

С начала года электронной услугой «Выплата на приобретение технических средств реабилитации (изделий)» на портале госуслуг Подмосковья воспользовались более 2,5 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить банковские реквизиты для перечисления средств.

Выплата предоставляется инвалидам, имеющим I, II, III группу инвалидности, а также детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим место жительства в Московской области, при наличии рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или реабилитации инвалида. Выплата производится на каждое техническое средство, указанное в программе, ее размер устанавливается исходя из предельной стоимости технического средства.

Решение по услуге поступит в личный кабинет заявителя на регпортале в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.