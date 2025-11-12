Более 25 тыс заявлений по оформлению субсидии на оплату ЖКУ подали в Подмосковье

С начала года на региональном портале услугой по оформлению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались более 25 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Чтобы получить субсидию, нужно иметь регистрацию в Подмосковье. При этом расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи.

Услуга «Субсидия на оплату коммунальных услуг» доступна на регпортале в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги». Чтобы оформить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления.

Размер субсидии рассчитывается в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения: для одиноко проживающих — 33 кв. м на семью из двух человек — 42 кв. м на каждого члена семьи от 3-х человек — по 18 кв. м.

Услуга предоставляется бесплатно. Результат поступит в личный кабинет на портале в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.