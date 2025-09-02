Более 25 тыс заявлений на получение экстренной соцпомощи подали в Подмосковье

С начала года жители Московской области подали более 25 тысяч электронных заявлений на оформление экстренной социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Онлайн-услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях», а также в мобильном приложении Добродел. Оформить экстренную социальную помощь могут жители, имеющие место жительства в Московской области, которые оказались в ситуации, повлекшей за собой повреждение (утрату) жилого помещения, вред здоровью, человеческие жертвы.

Чтобы получить услугу, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. При расчете учитываются доходы за три календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявки. Получить экстренную социальную помощь можно один раз в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.