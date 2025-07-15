Более 25 тыс заявлений на компенсацию оплаты детсада в Подмосковье подано онлайн

В Московской области подать заявление на получение компенсации за оплату детского сада можно онлайн на региональном портале. С начала года было подано более 25 тыс. таких заявок. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Подать заявление на компенсацию могут родители и законные представители, которые внесли плату за присмотр и уход за ребенком в детском саду Московской области. Размер выплаты зависит от количества детей в семье, средней платы за детский сад в регионе, а также от наличия детей от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения. На первого ребенка положен возврат 20% от среднего размера платы, на второго — 50%, на третьего и последующих детей — 70%. Также при компенсации учитывается количество дней фактического посещения детского сада в месяце, за который внесена оплата. Важно отметить, что подача заявления осуществляется только один раз при записи ребенка в детский сад, далее компенсация продлевается автоматически.

Услуга доступна на портале в разделе «Образование» — «Образование детям». Также подать онлайн-заявление можно в мобильном приложении Добродел.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.