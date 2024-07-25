Более 2,5 тыс нелегалов в Подмосковье направлены в центры временного содержания

Принудительное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства — одна из основных задач службы судебных приставов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Административное выдворение применяется при совершении иностранным гражданином или лицом без гражданства противоправных действий, противоречащих интересам государственной безопасности, охраны государственной границы или охраны общественного порядка, а также в целях охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и законных интересов граждан российской Федерации и других лиц, и в случае нарушения положений Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иного законодательства Российской Федерации. Решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации принимает суд. Иностранный гражданин (либо гражданин без гражданства) препровождается судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) до пункта пропуска через границу Российской Федерации, где официально передается сотрудникам пограничной службы.

За первую половину 2024 года судебными приставами Московской области было препровождено 2 516 иностранных граждан в Центры временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). В ЦВСИГ обеспечены все необходимые условия для временного нахождения людей, но при этом возможность покинуть учреждение самовольно исключена. Судом эти граждане были признаны виновными в основном по ст. 18.8 и 18.10 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ».

«С начала года судебными приставами Подмосковья за пределы Российской Федерации выдворены 2 433 иностранных гражданина — это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил главный судебный пристав Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.