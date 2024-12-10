Более 2,5 тыс детей Подмосковья получат подарки благодаря акции «Лента добрых дел»

сегодня в 19:16

Новый год — это время исполнения желаний. Компания «Лента» 9 лет подряд запускает благотворительную акцию, которая помогает детям со всей страны осуществлять их мечты. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

У покупателей розничной торговой сети появится возможность подарить волшебство более 2 500 воспитанникам детских домов Подмосковья. Свои новогодние желания ребята описали в специальных открытках, которыми украсили елки в гипермаркетах. Чтобы осуществить мечту, нужно выбрать любую из них, приобрести подарок и оставить его на стойке информации магазина, далее презенты бережно доставят до адресата.

В акции участвуют 13 торговых объектов сети, расположенных в регионе; узнать их адреса можно на сайте (во вложенном файле).

Новогодние подарки получат ребята из Балашихи, Сергиево-Посадского городского округа, Пушкинского, Ленинского, Дмитровского, Химок, Истры, Домодедово, Реутова, Серпухова, Наро-Фоминска, а также Мытищ.

Акция продлится до 27 декабря.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.