Более 2,5 тыс человек посетили промышленный фестиваль в Подольске

На территории кабельного завода «СПКБ ТЕХНО» в Подольске прошел промышленный фестиваль «Тяга Фест II». Более 2,5 тыс. гостей окунулись в атмосферу производства. Мероприятие прошло при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в рамках развития промышленного туризма в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В этом году фестиваль посетили более 2,5 тыс. человек. Для гостей подготовили не только развлекательные мероприятия, но и познавательные экскурсии, где все посетители могли получить ответы на интересующие вопросы. Гостями фестиваля стали и взрослые, и дети, которые познакомились с работой предприятий и увидели производственные процессы своими глазами. А студентам такие фестивали позволяют оценить свои навыки и условия работы в компании, чтобы в будущем рассмотреть возможность присоединиться к ее команде», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для гостей всех возрастов были подготовлены различные активности на территории предприятия: экскурсии по заводу, выставка автомобилей и мотоциклов, мастер-классы, игровая зона, авторские лекции, фудкорт и живая музыка.

Уже несколько лет «СПКБ Техно» организует фестиваль и проводит профориентационные экскурсии» в рамках программы промышленного туризма. Интерес к мероприятию растет, и «ТягаФест» дает возможность познакомиться гостям с атмосферой промышленного производства.

На созданном в рамках регионального инвестиционного стандарта инвестпортале Московской области размещен сервис «Промышленное кольцо Подмосковья». С его помощью можно виртуально познакомиться с предприятиями, записаться на очные экскурсии и мастер-классы, узнать больше о работе местных предприятий.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.