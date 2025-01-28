Более 2,5 млн услуг оформили жители в цифровых зонах МФЦ Подмосковья в 2024 году

В прошлом году в цифровых зонах подмосковных офисов «Мои Документы» было подано более 2,5 млн заявлений на порталах государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«На гостевых компьютерах можно не только подать заявления в электронном виде на федеральном и региональном порталах госуслуг, но и, например, проголосовать на общем собрании собственников, подать декларацию или оплатить налоги на сайте ФНС. Консультанты МФЦ научат работать с этими и другими электронными сервисами, помогут установить на смартфоны приложения «Умная платежка» и «Госуслуги.Дом», разъяснят, как ими пользоваться», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

В цифровых зонах доступ в интернет предоставляется через специальный браузер, благодаря которому исключается утечка персональных данных граждан. После того как заявитель завершает работу, вся информация и файлы автоматически удаляется с устройства.

Ежедневно в цифровые зоны МФЦ Подмосковья обращаются около 8 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.