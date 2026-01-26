Более 245 тыс школьников и студентов Подмосковья приняли участие в Дне без интернета

23 января в Подмосковье прошли мероприятия ко Дню без интернета, в которых участвовали более 245 тысяч школьников, студентов, педагогов и родителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В преддверии Международного Дня без интернета, который отмечается в последнее воскресенье января, в Московской области организовали просветительские и культурные мероприятия. В библиотеках, музеях и других учреждениях культуры для жителей региона провели бесплатные встречи и открыли экспозиции для свободного посещения. Зимний сезон позволил семьям активно отдыхать на свежем воздухе.

Советники по воспитанию вместе с учащимися подготовили интервью «Анкета друзей», чтобы участники могли лучше узнать друг друга. В музыкальной гостиной «Живой звук» школьники и студенты представили творческие номера в учебных заведениях. В мастерской «Голос поколения» активисты медиацентров создали собственные издания и представили их на выставках.

«Навигаторы детства» провели коллективное творческое дело «День без интернета», где рассказали о пользе временного отказа от гаджетов и разработали план идеального дня без интернета. В игротеке «Любимые игры наших родителей» младшие школьники познакомились с играми прошлых лет и сыграли в них во время перемен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.